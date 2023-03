Arbeitsplätze in Leipzig und Dresden

An den Flughäfen Leipzig Halle und Dresden arbeiten mehr als 17.000 Menschen, damit sind die beiden Flughäfen ein wichtiger Arbeitgeber für die Wirtschaftsregion Mitteldeutschland.

Zum Jahresende 2022 waren an den Flughäfen Leipzig Halle und Dresden einschließlich aller ansässigen Unternehmen und Behörden 17.142 Menschen beschäftigt. Das sind 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt sind an den beiden Flughäfen 226 Unternehmen angesiedelt.

„Unsere Airports sind dynamische Impulsgeber für die gesamte Wirtschaftsregion Mitteldeutschland. Als wichtige Standortfaktoren stehen sie für ein breitgefächertes Beschäftigungswachstum, Mobilität sowie Milliarden-Investitionen in Unternehmensansiedlungen in ihrem Umfeld“, betont Götz Ahmelmann, CEO der Mitteldeutschen Flughafen AG.

Die Mitteldeutsche Flughafen AG beschäftigt 1.375 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 3,8 Prozent mehr als im Jahr 2021.

Für das laufende Jahr plant das Unternehmen die Einstellung von über 100 zusätzlichen Beschäftigten.

Am Flughafen Leipzig/Halle, Europas drittgrößtem Fracht-Airport, arbeiten insgesamt 13.066 Menschen in 118 Unternehmen, ein Zuwachs von 5,8 Prozent gegenüber 2021. Die Zahl der Arbeitsplätze am Flughafenstandort hat sich damit seit 2010 mehr als verdoppelt.

Mit einem Plus von 33 Prozent auf 754 Beschäftigte verzeichneten die Bereiche Dienststellen und Behörden die deutlichsten Zuwächse.

In den Bereichen Frachtumschlag – Airlines und Frachtabfertigung sowie Speditionen, Logistik und Lagerung sind zum Stichtag 10.090 Beschäftigte gezählt worden, 6,7 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Am Standort Flughafen Dresden sind in 108 Unternehmen 4.076 Menschen beschäftigt. Das sind 7,7 Prozent mehr als 2021.

Zuwächse weisen unter anderem die Bereiche Einzelhandel und Dienstleistungen sowie Flugzeugindustrie, Wartung und Reparatur aus.