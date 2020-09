Wegen der Corona Krise ist die Nachfrage im August um 73,5 Prozent auf 1,002 Milliarden Sitzplatzkilometer eingebrochen. Das Angebot wurde um 62,9 Prozent auf 1,675 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Sitzplatzauslastung lag im August bei 62,4 Prozent, das waren 21,5 Prozentpunkte tiefer als im August 2019.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 5,864 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüßen (Vorjahr 13,997 Millionen), das waren 58,1 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.