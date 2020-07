Die Nachfrage ist wegen der Corona Gesundheitskrise verglichen mit dem Vorjahresjuni um 90,1 Prozent auf 365 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Das Angebot wurde um 74,5 Prozent auf 1,105 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 21,0 Prozentpunkte auf 64,0 Prozent.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 4,708 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen (Vorjahr 10,291 Millionen), das waren wegen dem weltweit grassierenden Gesundheitsdebakel 54,3 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.