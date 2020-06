Boeing hat im Sommer 2018 einen Auftrag über 17 Millionen US-Dollar erhalten, um neun einsitzige F/A-18E und zwei F/A-18F Super Hornet der U.S. Navy für die Blue Angels umzurüsten. Das erste Testflugzeug hat Boeing laut eigenen Angaben nun an die US Navy übergeben. Bevor die Blue Angels auf die Super Hornet umsteigen können, muss die Maschine nun auf der Naval Air Station Patuxent River in Maryland ausführlich getestet werden. Die erste F/A-18E Super Hornet für die Blue Angels ist noch in einem normalen Tarnanstrich gehalten und wurde noch nicht in das typische Blau-Gelb der Blue Angels bemalt. Alle 11 nachgerüsteten Super Hornets sollen ab Ende 2020 zur Verfügung stehen. Wir gehen davon aus, dass die Blue Angels ab der Saison 2021 mit den Super Hornets im Einsatz stehen werden.

Die Umrüstungsarbeiten werden im Boeing Werk St. Louis durchgeführt. Die Modifikationen umfassen den Einbau einer Rauchanlage, die Anpassung des Steuerknüppels mit einem verbesserten Kraftrückmeldungssystem, das den Piloten eine präzisere Steuerung ermöglicht. Zudem wird die M61A2 Vulcan Bordkanone ausgebaut und wahrscheinlich erhalten die Flugzeuge auch eine zivile Ausrüstung für ILS Instrumentenanflüge. Anschließend werden die Flugzeuge in den typisch blau-gelben Blue Angels Farben lackiert. Alle elf Super Hornets der Blue Angels könnten innerhalb von 72 Stunden wieder umgebaut werden, um an Kampfeinsätzen teilnehmen zu können.