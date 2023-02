Von Wien wieder nach Delhi

Das Langstreckenangebot in Wien erholt sich weiter: Air India ist seit Samstagabend, 18. Februar 2023, mit ihrer Direktverbindung aus Delhi zurück in Wien.

18. Februar 2023, mit ihrer Direktverbindung aus Delhi zurück in Wien. Damit unterstreicht die nationale Fluggesellschaft Indiens die Bedeutung der Destination Wien in ihrem Streckennetz und stellt eine wichtige Verbindung ins Wirtschaftszentrum Indiens wieder her. Die aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzte Flugverbindung wird dreimal wöchentlich mit einem Boeing Dreamliner 787-8 bedient. Offiziell eröffnet wurde die Flugverbindung im Rahmen eines Fototermins von seiner Exzellenz Jaideep Mazumdar, Botschafter von Indien in Wien, Sachin Verma, Airport Manager-FRA von Air India und Nikolaus Gretzmacher, Senior Vice President Operations der Flughafen Wien AG.

„Wien ist wieder direkt an Delhi angeschlossen: Mit Air India ist die Wiederherstellung einer Direktverbindung von Wien in die Hauptstadtregion Indiens gesichert und das ist ein erfreulicher Erfolg. Indien zählt zu den größten Volkswirtschaften der Welt und Delhi ist das wichtigste Wirtschaftszentrum des Landes. Auch in touristischer Hinsicht ist die Metropole eine attraktive Destination und Wien ein wichtiger Markt für den indischen Tourismus. Wir freuen uns über die Wiederaufnahme der Verbindung und an die gute Zusammenarbeit mit Air India anknüpfen zu können!“ erklärt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

"Die Wiederaufnahme unserer Nonstop-Flüge zwischen Delhi und Wien ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unseres Fünfjahresplans Vihaan.AI, der unter anderem darauf abzielt, das globale Netzwerk von Air India zu stärken. Die Strecke Delhi-Wien wird das wachsende Verkehrsaufkommen zwischen Indien und Österreich angesichts der starken und wachsenden Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen den beiden Ländern weiter fördern. Wir sind zuversichtlich, dass Reisende die Möglichkeit schätzen werden, nonstop von Wien nach Delhi und darüber hinaus zu anderen Zielen fliegen zu können und wir freuen uns darauf, sie an Bord der sich wandelnden Air India begrüßen zu dürfen", sagte Nipun Aggarwal, Chief Commercial and Transformation Officer, Air India.

Ab sofort wieder Direktflüge nach Indien: Dreimal wöchentlich von Wien nach Delhi

Air India fliegt jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag von Wien zu ihrem Drehkreuz, dem Indira Gandhi International Airport in Delhi. Von dort aus erreichen Reisende bequeme Verbindungen zu mehr als 43 Destinationen innerhalb Indiens und darüber hinaus zu zahlreichen weiteren Zielen im restlichen Asien und Australien. Neben seiner reichen Geschichte, beeindruckender Architektur und zahlreichen Sehenswürdigkeiten bietet Delhi auch lebhafte Basare, zahlreiche Restaurants und kulturelle Veranstaltungszentren.

Indien zählt zu den größten Volkswirtschaften der Welt

Indien ist der zweitbevölkerungsreichste Staat der Erde und liegt aktuell auf Platz fünf der weltweit größten Volkswirtschaften. Besonders bei Reis, Baumwolle, Tee und Getreide zählt Indien zu den führenden Produzenten weltweit, innerhalb Asiens ist Indien der drittgrößte PKW-Absetzmarkt.

Air India baut Flotte aus: Größte Flugzeugbestellung in der Luftfahrtgeschichte

Air India hat mit Airbus und Boeing Absichtserklärungen über den Kauf von insgesamt 470 Großraum- und Schmalrumpfflugzeugen unterzeichnet und gibt damit die größte Flugzeugbestellung in der Geschichte der weltweiten Luftfahrt auf. Die Bestellung umfasst 40 Airbus A350, 20 Boeing 787 und 10 Boeing 777-9 als Großraumflugzeuge sowie 210 Airbus A320/321neo und 190 Boeing 737MAX als Narrowbody-Flugzeuge.

