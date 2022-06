Zweimal wöchentlich hebt die Airline von ihrem Heimatflughafen Kuwait Airport aus in Richtung Wien ab. Jeweils Montag und Donnerstag wird die neue Strecke mit einem Airbus A320neo zunächst saisonal bis September bedient. Die neue Flugverbindung wurde heute im Rahmen eines Fototermins mit Sadiq M. Marafi, Botschafter von Kuwait in Wien, Andrew Ward, Vice President Marketing & Customer Experience, Jazeera Airways und Carolin Drott, Aviation Development Flughafen Wien AG, offiziell eröffnet.

„Flugverbindungen zwischen Wien und dem Nahen und Mittleren Osten erfreuen sich das ganze Jahr lang großer Beliebtheit. Die Passagierzahlen in diese Regionen bewegen sich aktuell sogar nahezu auf Vorkrisenniveau und mit Jazeera Airways ist ein neuer Carrier in Wien vertreten, der noch mehr Reisemöglichkeiten vor allem nach Kuwait bietet. Wir freuen uns sehr über die neue Airline in Wien und heißen Jazeera Airways herzlich willkommen!“ erklärt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Wir freuen uns sehr, diese neue, zweimal wöchentlich stattfindende Verbindung nach Wien für die Sommersaison einzuführen. Damit haben unsere Kunden mehr Möglichkeiten, einen Urlaub voller Aktivitäten und kultureller Erlebnisse mit der Familie oder Freunden zu genießen. Die Nachfrage nach einzigartigen Reisezielen in Kuwait ist nach zwei Jahren der Reisebeschränkungen sehr hoch. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden an Bord dieser neuen Flüge begrüßen zu dürfen“ sagte der CEO von Jazeera Airways, Rohit Ramachandran.

Zweimal wöchentlich von Wien nach Kuwait

Die neue Flugverbindung von Jazeera Airways wird zunächst saisonal angeboten: Bis Ende September hebt zweimal wöchentlich, jeweils Montag und Donnerstag, ein komfortabler A320neo von Wien nach Kuwait ab. Kuwait liegt an der nordwestlichen Ecke des Persischen Golfes und bietet mit typischem Wüstenklima und wenig Regen ein ganzjährig beliebtes Reiseziel. In der gleichnamigen Hauptstadt Kuwait entdeckt man neben eindrucksvollen Wolkenkratzern und Bauwerken auch traditionelle arabische Souks.