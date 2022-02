Lufthansa Cargo und das Logistikunternehmen Röhlig Logistics schließen sich für den Klimaschutz partnerschaftlich zusammen und bieten Kunden ab sofort ein nachhaltiges Transportangebot auf ausgewählten Strecken an.

Röhlig Logistics setzt dabei auf Investitionen in zertifizierte Klimaschutzprojekte, um wirksam CO2-Emissionen zu kompensieren, die beim Transport der Luftfracht entstehen. Röhlig Logistics engagiert sich zunächst auf insgesamt vier ausgewählten Frachtrouten für die Dekarbonisierung der Luftfracht. Dadurch werden voraussichtlich rund 1.000 Tonnen CO2-Emissionen kompensiert.

Philip W. Herwig, Managing Partner bei Röhlig Logistics, erläutert: „Röhlig ist bestrebt, Nachhaltigkeit in allen seinen Geschäftsaktivitäten und Entscheidungsprozessen zu fördern. Daher freuen wir uns besonders, Partner von Lufthansa Cargo zu sein und mit dem Engagement einen messbaren Schritt in unserem Nachhaltigkeitsbestreben zu tun. Ab sofort bieten wir unseren Kunden CO2-neutrale Frachttransporte auf ausgewählten Strecken an. Dabei werden 100 Prozent der CO2-Emissionen durch die Förderung von Projekten der internationalen und gemeinnützigen Klimaschutzorganisation myclimate kompensiert.“

„Wir freuen uns, dass wir mit Röhlig Logistics einen weiteren Partner an unserer Seite haben, der aktiv daran mitarbeitet, Luftfrachttransporte nachhaltiger zu gestalten. Unser Ziel bei Lufthansa Cargo ist es, die umweltfreundlichste Luftfrachtairline zu werden. Daher investieren wir in eine moderne Flotte, Innovationen wie AeroShark, das den Luftwiderstand reduziert, und leichtere Ladehilfsmittel der neuesten Generation. Diese Investitionen helfen, unsere CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren. Unseren Kunden bieten wir nachhaltige Transportlösungen an, die den verbleibenden CO2-Fußabdruck reduzieren. Dazu zählt neben Sustainable Aviation Fuel auch die Kompensation von CO2-Emissionen durch Investitionen in hochwertige Klimaschutzprojekte“, erklärt Dorothea von Boxberg, CEO bei Lufthansa Cargo.

Auf folgenden Strecken werden alle CO2-Emissionen der Frachtstücke, die im Auftrag von Röhlig Logistics befördert werden, zu 100 Prozent kompensiert:

von Frankfurt am Main (FRA) nach Atlanta (ATL)

von Frankfurt am Main (FRA) nach Mexiko-Stadt (MEX)

von Frankfurt am Main (FRA) nach Shanghai (PVG)

von Hong Kong (HKG) nach Frankfurt am Main (FRA)

Kompensation von CO2 durch die Förderung von myclimate-Projekten

Bereits emittierte CO2-Emissionen können mittels hochwertiger Kompensationsprojekte ausgeglichen werden. Dies funktioniert deshalb, weil es für das Klima nicht entscheidend ist, wo Treibhausgase ausgestoßen und wo sie eingespart werden. So werden in den Projekten beispielsweise fossile Energiequellen durch erneuerbare Energie oder energieeffiziente Technologien ersetzt und auf diese Weise der CO2-Ausstoß reduziert, wie zum Beispiel bei der Verwendung von Solarkochern anstelle von Feuerholz. Eine andere Möglichkeit ist der Schutz bedrohter Wälder, deren Bäume über ihre Lebenszeit hinweg CO2 aus der Atmosphäre entnehmen, umwandeln und als Kohlenstoff speichern. Die Menge der eingesparten Emissionen aus den Projekten werden berechnet und können an Unternehmen als Emissionsminderungsgutschriften – sogenannten Zertifikaten – in bedarfsgerechter Menge weitergegeben werden. Auf Basis der zertifizierten CO2-Einsparung oder -Reduzierung besteht also die Möglichkeit CO2-Emissionen, die beispielsweise im Rahmen von Frachttransporten entstehen, auszugleichen. Ein weiterer Vorteil: Der Kompensationsmechanismus über hochwertige Projekte bezieht nicht nur Klimaschutzmaßnahmen ein, bei denen nachweislich CO2 eingespart wird, sondern die Projekte bringen immer auch lokal Vorteile für die Bevölkerung und die Umwelt. So werden Arbeitsplätze geschaffen, Infrastrukturen verbessert oder Gesundheitsrisiken vermindert, die Artenvielfalt geschützt oder Bildungschancen verbessert.

Röhlig Logistics setzt bei den Kompensationsprojekten auf eine von der Lufthansa Group kuratierte Auswahl von zehn Klimaschutzprojekten der gemeinnützigen Organisation myclimate, die bei der Auswahl und Gestaltung der Klimaschutzprojekte nur die strengsten, unabhängigen Qualitätsstandards wie Gold Standard und Plan Vivo anwendet. Abgewickelt wird die Kompensation über Compensaid, die digitale Plattform für CO2-neutrales Fliegen der Lufthansa Group.