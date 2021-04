Lufthansa bietet neu auch für Geschäftskunden die Möglichkeit an, ihre Flüge über ein Kompensationsprogramm CO2 neutral durchzuführen.

CO2 neutral fliegen: für Individualreisende schon länger kein Problem, dank Compensaid, der innovativen digitalen CO2-Kompensationsplattform der Lufthansa Group. Ab sofort können auch Unternehmen diese Möglichkeit einfach und problemlos für die Dienstreisen ihrer Mitarbeiter nutzen.

Mit dem „Compensaid Corporate Program“ haben Firmenkunden die Möglichkeit, für ihre Dienstreisen zum Beispiel nachhaltigen Flugkraftstoff, sogenanntes Sustainable Aviation Fuel (SAF) zu nutzen. Damit werden die durch die Flüge entstehenden CO2-Emissionen ausgeglichen. Über das Programm können Unternehmen alle Flüge kompensieren –sowohl Reisen mit Airlines der Lufthansa Group, als auch Flüge mit anderen Airlines.

Erster Kunde ist der Versicherungsanbieter AXA Deutschland

AXA Deutschland wird seine dienstlichen Flugreisen zunächst für drei Jahre vollständig kompensieren.

„CO2-neutrales Fliegen ist schon heute möglich. Mit Compensaid haben wir ein starkes Instrument, um unseren Kunden attraktive und innovative Angebote zu machen. Kompensation ist ein Teil unserer Strategie, um unsere CO2-Emissionen bis 2030 zu halbieren und bis 2050 eine neutrale CO2-Bilanz zu erreichen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der AXA Deutschland eine Mitstreiterin gewonnen haben, die unsere Vision von nachhaltiger Mobilität teilt”, erläutert Christina Foerster, Vorständin Customer, IT & Corporate Responsibility der Lufthansa Group.

Die Kompensation der Flugreisen bei Compensaid erfolgt entweder durch den Einsatz von nachhaltigen Flugkraftstoffen, über die Förderung zertifizierter Klimaschutzprojekte oder durch eine Kombination beider Optionen. Die Kompensation von AXA Deutschland erfolgt zu Beginn über einen Anteil von 15 Prozent Sustainable Aviation Fuel (SAF) und zu 85 Prozent über ausgewählte Klimaschutzprojekte. So wird insgesamt eine vollständige CO2-Neutralität der Flüge realisiert.

„Nachhaltigkeit allgemein und die Bekämpfung des Klimawandels sind wesentlicher Bestandteil der AXA Strategie. Unser Nachhaltigkeitsteam und der AXA Innovation Campus haben einen Blick für innovative Konzepte und da kam das Angebot der Lufthansa mit Compensaid für uns zu einem perfekten Zeitpunkt. Mit der zukünftigen CO2-Kompensation unserer Flüge setzen wir unsere konsequente Reduzierung unseres CO2-Footprints fort und schaffen einen weiteren Baustein zur CO2-neutralen Geschäftsreise “, sagt Sirka Laudon, Vorständin People Experience und verantwortlich für das Nachhaltigkeitsprojekt von AXA Deutschland.

Sustainable Aviation Fuel bezeichnet nachhaltiges, nicht auf fossilen Rohstoffen basierendes Kerosin. Es wird derzeit hauptsächlich aus Biomasse, beispielsweise aus gebrauchten Speiseölen, hergestellt. SAF ist damit eine echte Alternative zu fossilem Flugtreibstoff und kann so perspektivisch eine nahezu CO2 neutrale Luftfahrt ermöglichen.

Neben dem Einsatz von SAF und Aufforstung, bietet Compensaid auch die Möglichkeit, über zertifizierte Klimaschutzprojekte zu kompensieren. Dazu gehören zum Beispiel die Förderung von Photovoltaik-Anlagen, die Nutzung von effizienten Öfen, die weniger Brennholz benötigen und daher weniger CO2 in die Atmosphäre ausstoßen oder der Austausch von Dieselgeneratoren durch Anlagen, die Strom aus Biomasse erzeugen. Unternehmen, die am ‘Compensaid Corporate Program’ teilnehmen, können ein für sie passendes Projekt auswählen.

Compensaid ist zentrales Kompensationsangebot der Lufthansa Group

Die innovative digitale Kompensationsplattform Compensaid wurde 2019 vom Lufthansa Innovation Hub gestartet. Seitdem wird sie Schritt für Schritt um weitere Produkte ausgebaut. Unabhängig von der Wahl der Fluggesellschaft können Privatreisende die CO2-Emissionen einer Flugreise exakt berechnen und über die genannten Wege kompensieren. Die Airlines der Lufthansa Group haben Compensaid direkt in den Buchungsprozess integriert. Vielflieger finden diese Option auch in der Miles & More App. Auch Lufthansa Cargo nutzt eine Kompensationslösung für CO2-neutrale Luftfracht. Im November 2020 hat Lufthansa Cargo den weltweit ersten CO2-neutralen Frachtflug nach Shanghai durchgeführt.

