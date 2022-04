Zum Start der Osterferien in Baden-Württemberg am Donnerstag, 14. April 2022 erwartet der Flughafen Stuttgart deutlich mehr Betrieb als zuletzt.

Nach vorläufigem Stand stehen für die gesamte Woche nach Ostern rund 1.900 Flüge im Plan, stärkster Tag ist der Freitag, 22. April mit rund 200 Flügen. Beliebtestes Ziel ist Palma de Mallorca mit insgesamt 78 Flügen während der Ferienzeit.

Gute Vorbereitung empfohlen

Reisende sollten sich vorab über die Vorgaben ihrer Airline und ihres Ziellandes informieren. Alle vorgeschriebenen Reisedokumente sollten stets griffbereit sein. In den Terminals wird es deutlich lebhafter zugehen als zum Jahresbeginn. Deshalb ist zu den Spitzenzeiten mit mehr Zeitbedarf etwa bei Check-in oder an den Sicherheitskontrollen zu rechnen. Die Flughafengesellschaft empfiehlt allen Reisenden, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Airport zu sein, um möglichst entspannt in die Ferien zu starten. Bei vielen Airlines muss an Bord weiterhin eine Maske getragen werden, auch in den Terminals wird die Verwendung einer FFP2-Maske weiterhin dringend empfohlen.