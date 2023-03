Norse baut in London Gatwick aus

Norse Atlantic Airways baut das Streckennetz ab London Gatwick weiter aus. Nach den kürzlich angekündigten Zielen Orlando und Fort Lauderdale kommen drei weitere Metropolen in den Vereinigten Staaten von Amerika dazu. Ab dem 1. Juni wird Norse von London Gatwick bis zu sechs Mal in der Woche nach Washington D.C. fliegen. Ab dem 30. Juni will der Newcomer aus Norwegen täglich nach Los Angeles verkehren und ab dem 1. Juli soll es drei Mal in der Woche von Gatwick nach San Francisco gehen. Boston soll dann ab dem 2. September fünf Mal in der Woche angesteuert werden.