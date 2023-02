Neue Volotea Linien ab Stuttgart

Ab Ende Mai 2023 verbindet die spanische Fluggesellschaft Volotea den Stuttgarter Flughafen mit Bordeaux in Frankreich. Von Freitag, 26. Mai an startet Volotea zweimal wöchentlich montags und freitags in die französische Hafenstadt, im Juli und August wird die Strecke dienstags und freitags angeboten. Ab Donnerstag, 12. Oktober 2023 wird zusätzlich Nantes angesteuert, ebenfalls zweimal wöchentlich donnerstags und sonntags. Geflogen wird mit Maschinen des Typs Airbus A319 und Airbus A320.

Gabriel Schmilovich Isgut, Chief Strategy Officer von Volotea: „Volotea verbindet seit 2012 wichtige, mittelgroße Städte in Europa und bietet Nonstop-Flüge, die schnelles und bequemes Reisen ermöglichen. Wir freuen uns, den Start von acht neuen, exklusiven Strecken in Deutschland anzukündigen sowie über die erstmalige Zusammenarbeit mit dem Flughafen Stuttgart, um auch den Kunden im Südwesten Deutschlands tolle Reiseverbindungen nach Bordeaux und Nantes anzubieten.“

Ulrich Heppe, CEO Flughafen Stuttgart GmbH: „Die zwei neuen Destinationen Bordeaux und Nantes sind eine wichtige Ergänzung unseres Streckennetzes, neben bereits vorhandenen Zielen in Frankreich wie Paris, Lyon oder Toulouse. Für Privat- und Geschäftsreisen bietet Volotea nun eine direkte und bequeme Anreise nach Westfrankreich. Wir freuen uns sehr, Volotea bald zum ersten Mal in Stuttgart begrüßen zu dürfen.” Beide Strecken sind ab sofort online und in Reisebüros buchbar.