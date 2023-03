Mit Delta von Stuttgart nach Atlanta

Die erste Maschine hob heute pünktlich um 10 Uhr 40 am STR ab. Damit ist Stuttgart wieder vier Mal pro Woche nonstop mit dem wichtigen Drehkreuz Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport verbunden – jeweils montags und dienstags sowie donnerstags und samstags. Während der Pandemie wurde die Verbindung mit einem Umstieg in Amsterdam angeboten.

Ulrich Heppe, CEO Flughafen Stuttgart GmbH (FSG): «Wir freuen uns sehr, dass Delta Air Lines die Strecke nach Atlanta wieder nonstop anbietet. Damit hat der Landesflughafen nach der Unterbrechung durch die Pandemie wieder eine schnelle und bequeme Verbindung in die USA. Das ist wichtig vor allem für die Wirtschaft in Baden-Württemberg, aber auch für die vielen Reisenden hier aus der Region, die aus privaten und familiären Gründen von hier in die USA möchten und umgekehrt.»

Dr. Susanne Herre, Hauptgeschäftsführerin IHK Region Stuttgart: „Der Nonstop-Flug von Stuttgart nach Atlanta ist eine tolle Nachricht für unsere Unternehmen, denn die transatlantischen Beziehungen sind für die Region Stuttgart enorm wichtig. Die USA sind Handelspartner Nummer eins, rund 600 Betriebe aus der Region haben Geschäftsbeziehungen mit den USA, darunter sind die großen Player ebenso wie viele kleine und mittlere Unternehmen. Gemeinsam stärken sie mit Investitionen und Arbeitsplätzen in ihren US-Niederlassungen auch die lokale Wirtschaft.“

Paul Hassenstab, Director, EMEAI Sales Delta Air Lines: „Ob es private oder geschäftliche Reisen sind, wir freuen uns sehr darüber, unseren Nonstop-Service nach Stuttgart in diesem Sommer wieder durchführen und damit eine komfortable Reisemöglichkeit in die USA anbieten zu können“, betont „Auf der Flugverbindung kommt mit Delta Premium Select unsere neueste Premium-Kabine zum Einsatz, die den Fluggästen ein entspanntes Flugerlebnis über den Atlantik bieten wird.“

Der erste Flug der Delta Air Lines nach Stuttgart fand am 27. April 1986 statt. Mit über 75 Millionen Fluggästen im Jahr ist Atlanta der passagierstärkste Flughafen weltweit.

Flughafen Stuttgart