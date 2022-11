Mit Condor von Frankfurt nach Tobago

Am Sonntag, den 20. November 2022, hat Condor die Verbindungen von Frankfurt nach Grenada und Tobago wieder aufgenommen.

Den Anfang machte Flug DE2224, der am Vormittag in Frankfurt in Richtung Antillen abhob. Einmal wöchentlich bringt der Ferienflieger Urlauber zu den Zielen im Karibischen Meer. Von Frankfurt geht es zunächst direkt nach Grenada und nach einem Zwischenstopp weiter nach Tobago.

Zuletzt flog Condor die beiden Ziele vor zwei Jahren regelmäßig an. Grenada ist vor allem als Gewürzinsel bekannt, da sie zu den führenden Herstellern von Muskat, Zimt, Ingwer und Nelken zählt. Neben Plantagen finden Gäste zudem traumhafte Strände, wie den Grand Anse Beach in St George’s, der zu den schönsten der Welt gehört. Bilderbuchstrände erwarten Gäste auch auf Tobago. Die kleinere der beiden Hauptinseln des Karibikstaats Trinidad und Tobago begeistert außerdem mit rauschenden Wasserfällen und tropischem Regenwald.