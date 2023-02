Erfurt-Weimar präsentiert Passagierzahlen 2022

Neun Fluggesellschaften, darunter Corendon Airlines, Corendon Europe, AlbaStar, Tailwind, Freebird, smartlynx, Sundair, European Air Charter und Croatia Airlines flogen im vergangenen Jahr die beliebtesten Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer an. Hinzu kamen Sonderreisen nach Sizilien, Bologna, Sardinien, Montenegro, Ungarn, Kroatien, Cornwall, die Kanalinseln sowie die Winterziele Tromsø, Kittilä und Kuusamo.

Verkehrsstärkster Monat war der Oktober mit 25.400 Passagieren. Das beliebteste Reiseziel war Antalya an der türkischen Riviera.

Der Flughafen konnte den Fluggesellschaften und Fluggästen jederzeit, aber gerade auch in den Ferien, einen reibungslosen, serviceorientierten, staufreien und pünktlichen Flughafenbetrieb bieten. Zu keinem Zeitpunkt gab es Einschränkungen in Service und Betrieb.

Sommerziele 2023 buchbar

Schon jetzt können die Reisewilligen ihren Urlaub ab Erfurt in den Reisebüros, bei Reiseveranstaltern und in allen gängigen Buchungsportalen buchen.

Noch stärker als in den Vorjahren wird das Reiseziel Antalya. Der Flughafen der türkischen Riviera wird im Sommerflugplan, d.h. ab Ende März, nun täglich, teilweise mehrfach täglich angeflogen. Das bereits bestehende Angebot soll in den nächsten Wochen noch weiter ausgebaut werden. Antalya wird von den Fluggesellschaften Tailwind und Corendon Airlines bedient und ist über alle Reiseveranstalter oder auch direkt buchbar. Heraklion in Griechenland wird im Sommer von Corendon Airlines bedient.

Im Zielgebiet Ägypten wird Hurghada angeflogen. Für diese Flüge konnte der Flughafen die renommierte ägyptische Fluggesellschaft flyEgypt gewinnen. Auch das beliebte Ziel Burgas in Bulgarien wird im Sommerflugplan wieder dabei sein. Geflogen wird mit Fluggesellschaft European Air Charter. Weitere Ziele, rund um das Mittelmeer und mehr Flugfrequenzen sollen in den nächsten Wochen noch in den Sommerflugplan aufgenommen werden und diesen abrunden.

Neben den Standardrouten werden auch 2023 wieder stark nachgefragte Sonderreisen nach Venetien, Andalusien, Jordanien und Großbritannien im Flugplan enthalten sein. Auch die beliebten Kurreisen ins ungarische Heviz und Debrecen starten wieder ab Erfurt.

Flughafen Erfurt-Weimar