Emirates hat bei den APEX 2021 Official Airline RatingsTM eine Fünf-Sterne-Bewertung erhalten, diese basiert ausschließlich auf tatsächlichem Kundenfeedback.

Die unabhängigen Passagier-Bewertungen wurden von APEX in Partnerschaft mit der Reiseplaner-App TripIt® gesammelt und im Anschluss von einem externen Prüfer validiert und zertifiziert. So wurde sichergestellt, dass alle Bewertungen von echten Reisenden abgegeben wurden, die mit der von ihnen bewerteten Fluggesellschaft geflogen sind. Mithilfe einer Fünf-Sterne-Skala wurden so über eine Million Flüge durch Passagiere von über 600 Airlines auf der ganzen Welt bewertet.

Adel Al Redha, Emirates Chief Operating Officer: „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung von unseren Kunden. Sie spiegelt all unsere Bemühungen wider, unseren Fluggästen ein sicheres und angenehmes Flugerlebnis zu bieten. In den vergangenen Monaten haben wir unsere Produkte und Dienstleistungen ständig überprüft und angepasst, um den behördlichen Vorgaben zu entsprechen. Zudem haben wir in den vergangenen Monaten zahlreiche innovative Serviceleistungen auf den Markt gebracht. Diese waren nicht nur eine Reaktion auf die Pandemie, sondern auch Teil unserer DNA und langfristigen Strategie, das Vertrauen und die Loyalität unserer Kunden zu verdienen und unsere Führungsposition in der Branche zu behaupten.“

Emirates war die erste Fluggesellschaft der Welt, die einen kostenlosen COVID-19-Versicherungsschutz für alle Kunden eingeführt hat, der später zu einem vollständigen Multi-Risiko-Versicherungsschutz erweitert wurde. Darüber hinaus hat Emirates kürzlich am Flughafen Dubai einen voll integrierten biometrischen Pfad sowie Self-Service-Check-in und –Gepäckabgabe-Schalter eingeführt, die Kontaktpunkte zwischen Menschen am Boden weiter reduzieren und die Reise vereinfachen. Die Airline hat in diesem Jahr bisher zwei neue A380-Jets erhalten, die bei Passagieren nach wie vor sehr beliebt sind. Die nächste Emirates-A380, die mit der lange ersehnten Premium-Economy-Kabine der Airline ausgestattet ist, soll noch vor Ende Dezember ausgeliefert werden.

Die APEX Official Airline Ratings™ wurden auf der Grundlage von unabhängigem, externem Passagier-Feedback von APEX in Partnerschaft mit TripIt®, der weltweit am besten bewerteten App zur Reiseorganisation, erstellt. Die Bewertung wurde unabhängig von einer professionellen externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zertifiziert.