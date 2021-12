Somit ist die Fluggesellschaft eine der ersten, die in der neuen Spitzenkategorie des Awards ausgezeichnet wird. Emirates kann zusätzlich auch noch zwei weitere Auszeichnungen für sich verbuchen: Zum einen wurde sie erneut mit dem Five-Star Global Rating prämiert. Dabei handelt es sich um die höchste Bewertung, die ausschliesslich auf verifiziertem Passagier-Feedback basiert. Darüber hinaus wurde Emirates zum vierten Mal mit dem APEX Passenger Choice Award® für das beste Bordunterhaltungssystem ausgezeichnet.

Die World Class Airline-Auszeichnung ist insofern einzigartig, als sie nicht nur die Dienstleistungen und Produkte einer Fluggesellschaft berücksichtigt. Sie bewertet auch Bestrebungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Damit werden den heutigen Erwartungen der Passagiere und den Hauptschwerpunkten der Fluggesellschaften Rechnung getragen. Wie alle APEX-Auszeichnungen basiert auch diese auf unabhängig verifizierten Bewertungen von über einer Million Flugreisenden.

„Die World Class Airline-Auszeichnung ist eine Ehre, die mir sehr am Herzen liegt, denn sie würdigt die grossartige Arbeit unseres Teams auf der ganzen Welt. Emirates-Mitarbeiter sorgen für sichere Flüge, treiben Nachhaltigkeitsinitiativen voran und bieten die höchsten Servicestandards. Ich bin zuversichtlich, dass die neue World Class Airline-Auszeichnung eine wichtige Rolle in unserer Branche spielen wird und dazu beiträgt, den Fokus auf Nachhaltigkeit zu fördern“, so Sir Tim Clark, Präsident von Emirates Airline.

„Die kontinuierliche Verbesserung des Passagiererlebnisses prägt alle Bemühungen von Emirates. Der aussergewöhnliche Service, die führende Bordunterhaltung, die tadellosen Gesundheits- und Sicherheitspraktiken und die Bestellung neuer treibstoffeffizienter Flugzeuge unterstreichen die Werte, die wir an Emirates als APEX World Class Airline schätzen“, ergänzt Joe Leader, Chief Executive Officer von APEX.

Emirates‘ Bestrebungen für eine nachhaltige Luftfahrt

Der Betrieb treibstoffeffizienter Flugzeuge ist seit jeher ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells von Emirates. Mit ihrem langjährigen, umfangreichen Programm sucht die Fluggesellschaft aktiv nach Möglichkeiten zur Reduzierung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen. Emirates hat beispielsweise mit GE Aviation ein ambitioniertes Testflugprogramm mit 100 Prozent nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuels – SAF) ins Leben gerufen. Die Airline ist ausserdem Mitglied der Clean Skies for Tomorrow-Koalition, die vom Weltwirtschaftsforum zur Etablierung von SAF gestartet wurde.

Sicherheit und Gesundheit der Passagiere als oberste Priorität

Vor dem Hintergrund der Pandemie hat Emirates umfassende Sicherheitsmassnahmen umgesetzt, um das Wohlergehen seiner Passagiere weiterhin zu gewährleisten. Zudem hat die Fluggesellschaft das Angebot an kontaktloser Technologie ausgebaut und als erstes den IATA Travel Pass eingesetzt. Durch erweiterte Kundenbetreuungsinitiativen mit noch grosszügigeren und flexibleren Buchungsrichtlinien und der Unterstützung treuer Kunden bei der Sicherung ihres Vielfliegerstatus‘ unterstreicht Emirates seine Bemühungen für ein angenehmes Reiseerlebnis.

Hervorragendes Reiseerlebnis für Emirates-Passagiere

Von den branchenweit ersten geschlossenen First-Class-Privatsuiten in Boeing 777-Jets bis hin zu den weltbekannten Spa-Duschen und Bord-Lounges im Airbus A380: Passagiere von Emirates können verschiedenste Annehmlichkeiten in über 10‘000 Metern Höhe erwarten. Zudem haben Reisende aller Buchungsklassen die Möglichkeit, die vielfältigen Inhalte des Bordunterhaltungsprogramms ice auf den branchenweit grössten Bildschirmen zu geniessen. Auch das preisgekrönte Bordmenü bietet Reisenden von Emirates Köstlichkeiten für jeden Geschmack.

Über APEX Official Airline Ratings™

APEX Official Airline Ratings™ ist das erste Bewertungsprogramm der Welt, das Fluggesellschaften ausschliesslich auf der Grundlage von zertifiziertem Passagierfeedback bewertet. Im Rahmen dieses Programms werden Fluggesellschaften in vier Kategorien eingeteilt: Global Airlines, Major Airlines, Regional Airlines und Low Cost Carriers. Die Auszeichnung wird in Zusammenarbeit mit TripIt® von Concur®, der weltweit am besten bewerteten App für die Reiseorganisation, realisiert. Mehr als eine Million Flüge von rund 600 Fluggesellschaften weltweit wurden von Fluggästen bewertet und von einem unabhängigen Prüfungsunternehmen zertifiziert.