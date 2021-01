Emirates SkyCargo, die Frachtdivision von Emirates, hat zum ersten Mal COVID-19-Impfstoffe des Herstellers Pfizer-BioNTech für die Dubai Health Authority in die Vereinigte Arabische Emirate eingeflogen. Die Impfstoffe wurden am Dienstag, 22. Dezember, an Bord des Emirates-Flugs EK 182 aus Brüssel transportiert und kamen um 22.15 Uhr Ortszeit am Dubai International Airport an. Emirates SkyCargo führte diesen Impfstoff-Transport kostenfrei durch. Die Impfstoffdosen wurden bei Ankunft in der speziellen Emirates SkyPharma-Einrichtung mit Prioritätsstatus abgefertigt.