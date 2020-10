Die Fluggesellschaft wird ihr Frachtterminal Emirates SkyCentral DWC in Dubai-Süd wiedereröffnen, um es als Drehkreuz für die Lagerung und Verteilung von potenziellen Impfstoffen zu nutzen.

Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Chairman and Chief Executive: „Dubai ist gut positioniert, um als Drehkreuz und Verteilungszentrum für COVID-19-Impfstoffe in den Rest der Welt zu dienen. Wir verfügen über die logistische Infrastruktur sowie eine geografische Lage, die mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung in einem 8-Stunden-Flugradius erreichbar macht. Im Laufe der Jahre ist es Emirates SkyCargo durch kontinuierliche Investitionen im Bereich des Transports von temperaturempfindlichen Arzneimitteln gelungen, Dubai unter den großen globalen Pharmakunden als ganzjährig bevorzugten Umschlagepunkt für ihre wertvolle Fracht zu positionieren. Die Einrichtung eines speziellen Drehkreuzes für COVID-19-Impfstoffe ist ein Schlüsselprojekt, bei dem wir unser Streckennetz, unsere Reichweite und unsere Kompetenzen dazu nutzen, das Leben von Menschen auf der ganzen Welt positiv zu beeinflussen.“

Das weltweit erste luftseitige Drehkreuz für COVID-19-Impfstoff

Das Drehkreuz in Dubai wird es der Fluggesellschaft ermöglichen, Impfstoffe von Produktionsstätten weltweit einzufliegen, zu lagern und Sendungen für den regionalen und globalen Vertrieb vorzubereiten. Emirates SkyCentral DWC verfügt über mehr als 4.000 Quadratmeter temperaturkontrollierte, GDP-zertifizierte (Good Distribution Practice) Pharma-Lagerfläche, die eine groß angelegte Lagerung und Verteilung der potenziellen COVID-19-Impfstoffe ermöglicht. Insgesamt können hier etwa 10 Millionen Rationen Impfstoff in einem Temperaturbereich von zwei bis acht Grad Celsius lagern.

Die hochmoderne Infrastruktur von Emirates SkyCentral DWC wird durch eine der weltweit größten Flotten von Cool Dollys ergänzt, die beim Schutz temperaturempfindlicher Fracht während des Transports zwischen Flugzeug und Frachtterminal helfen. Darüber hinaus gewährleisten temperaturkontrollierte LKW-Docks und die Nähe des Terminals zu den Gates eine schnelle und effiziente Abfertigung der Fracht für die weitere Verteilung.

Neben der Lagerung bietet Emirates SkyCargo seinen Kunden auch zusätzliche Dienste wie die erneute Vereisung und Verpackung von Impfstoffen für den weltweiten Vertrieb an. Die Größe der Anlage zusammen mit dem eigens eingerichteten „Rapid Response Team“ ermöglichen es, die Menge an zeitkritischen Anfragen für grenzüberschreitende Transporte nach der erfolgreichen Einführung eines Impfstoffs effektiv zu bearbeiten. Durch die Kombination von Linien- und Charterflügen wird die Frachtfluggesellschaft zudem in der Lage sein, die Impfstoffe zu den Märkten zu fliegen, wo sie am meisten benötigt werden.

Die Pharmatransportkapazitäten von Emirates

Emirates SkyCargo nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung aus dem Transport temperaturregulierter pharmazeutischer Produkte und Impfstoffe für globale Hersteller, um innovative Lösungen dafür zu entwickeln, einen potenziellen COVID-19-Impfstoff innerhalb kurzer Zeit weltweit zu transportieren. Seit 2016 hat die Airline umfangreich in den Bereich investiert. Darunter etwa die Einführung eines Spezialprodukts – Emirates Pharma – und die Entwicklung spezieller GDP-zertifizierter „fit for purpose“-Infrastrukturen sowohl in Dubai als auch an wichtigen Ausgangs- und Zieldestinationen. Emirates SkyCargo hat in den letzten vier Jahren mehr als eine Viertelmillion Tonnen pharmazeutischer Fracht transportiert.