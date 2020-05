In Indonesien übernimmt neu PT Auvia Gaya Perkasa den Verkauf und Support des Kodiak Turboprops und in Indien kommt JetHQ als Vertriebspartner in Asien dazu. DAHER hat die Kodiak 100 im Juni 2019 von Quest Aircraft übernommen. Die Kodiak 100 wird von einer Pratt & Whitney PT6A Propellerturbine angetrieben, dieser Antrieb wird auch bei den schnellen TBM Turbopropeller Einmotorigen von Daher eingesetzt. Dieses robuste Triebwerk verleiht beiden Flugzeugmodellen hervorragende Flugeigenschaften. Die Kodiak 100 ist ein flexibles Arbeits- und Transportflugzeug für bis zu 10 Passagiere. Bei voller Zuladung beträgt die Startstrecke bei der Kodiak 100 weniger als 1000 Fuß (300 Meter). Das Cockpit besticht durch eine moderne Garmin G1000 Avionik.