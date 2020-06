Die Epic E1000 ist ein einmotoriges Turbopropeller Reiseflugzeug für sechs Personen. Das schnelle Reiseflugzeug ist komplett aus Kohlefaserbaustoffen aufgebaut und ist dadurch leichter als ihre Konkurrenten aus herkömmlichen Baumaterialien. Die Zulassung der Epic E1000 erfolgte im November 2019. Die E1000 wird von einer Pratt & Whitney PT6A-67A-Propellerturbine angetrieben und verfügt über eine Reisefluggeschwindigkeit von 325 Knoten (602 km/h). Die maximale Reichweite liegt bei 1.650 Nautischen Meilen (3.056 Kilometer). Bei vollen Kraftstofftanks kann der Sechsplätzer maximal 544 Kilogramm zuladen, was in etwa sechs Personen entspricht. Das Hochleistungsflugzeug kann in 15 Minuten auf seine maximale Reiseflughöhe von 34.000 Fuß (10.363 m) steigen. Epic Aircraft hat rund achtzig Flugzeuge in den Auftragsbüchern, das Flugzeug kostet 3,25 Millionen US-Dollar.