DAHER hat am 2. Februar 2021 ein neues Service Center auf dem Flugplatz Ecuvillens bekanntgegeben, Mecan Air SA kann nun offiziell Kodiaks und TBM Turboprops warten.

Bei der Firma Mecan Air SA handelt es sich um einen spezialisierten Wartungsbetrieb für Flugzeuge mit einem Startgewicht von bis zu 12.500 lbs (rund 5,7 Tonnen). Der nach EASA Part 145 zertifizierte Betrieb kann mit den beiden DAHER Turboprops Kodiak und den schnellen TBM Maschinen sein Portfolio um zwei weitere interessante Muster erweitern und die Marktpräsenz in der Schweiz weiter ausbauen. Neben dem Hauptsitz auf dem Flugplatz Ecuvillens unterhält Mecan Air SA auch Zweigstellen auf den Flugplätzen Grenchen und Yverdon.

Die Kodiak 100 ist ein flexibles Arbeits- und Transportflugzeug für bis zu 10 Passagiere. Bei voller Zuladung beträgt die Startstrecke bei der Kodiak 100 weniger als 1000 Fuß (300 Meter). Das Cockpit besticht durch eine moderne Garmin G1000 Avionik.

Die TBM 900 Familie basiert auf dem Ausgangsmuster TBM 700, dieses Flugzeug hat am 28. August 1990 die Musterberechtigung erhalten. Die einmotorigen Turboprops aus der TBM Familie sind heute die schnellsten Flugzeuge in diesem Marktsegment. Momentan stehen bei Daher die TBM 930 und TBM 940 in der Produktion, die beiden Flugzeuge zählen zur TBM 900 Familie. Die TBM 900 ist seit März 2014 verfügbar.

Mehr zu den TBM Maschinen von DAHER