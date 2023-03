Airbus A380 macht Zwischenlandung in Colombo

Der Emirates Airbus A380 Flug EK449 von Auckland nach Dubai machte heute in der Nacht eine Zwischenlandung auf dem Flughafen von Colombo, um aufgetankt zu werden.

Emirates Flug EK449 von Auckland, Neuseeland nach Dubai ist heute Morgen um 03:10 Uhr Lokalzeit auf dem Katunayake Flughafen in Colombo, Sri Lanka gelandet. Dieser Zwischenstopp wurde eingelegt, damit der viermotorige Superjumbo aufgetankt werden konnte. Die Piloten haben sich zu diesem Tankstopp entschieden, da sie bei ihrer geplanten Ankunftszeit in Dubai starken Neble erwarteten und zusätzlichen Treibstoff benötigten, damit eine längere Verweilzeit in der Warteschleife über dem Flughafen möglich wurde.

An Bord des Airbus A380 von Emirates Flug EK449 waren 413 Passagiere und 29 Besatzungsmitglieder. Die Passagiere und Besatzungsmitglieder blieben während des Zwischenstopps an Bord des Riesenfliegers. Laut des Flughafens Colombos hat der Emirates Airbus A380 während seinem Tankaufenthalt rund 62.000 Liter Treibstoff getankt.

Nach der Betankung in Colombo startetet der Airbus A380 von Emirates mit der Flugnummer EK449 (UAE1QH) um 04:50 Uhr Lokalzeit wieder in Richtung Dubai, dort landete er nach knapp vier Stunden Flugzeit um 07:28 Uhr Lokalzeit.