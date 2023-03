Mit Emirates Airbus A380 nach Christchurch

Der Emirates Airbus A380 Flug EK412 verließ Dubai um 10:15 Uhr Ortszeit mit einem kurzen Zwischenstopp in Sydney, bevor er am nächsten Tag um 13:55 Uhr neuseeländischer Zeit in Christchurch ankam.

Der Sonderflug wurde von einer Menge von Zuschauern am Rande des Flughafens Christchurch begrüßt, der A380 wurde feierlich von einer Wasserkanonen der Feuerwehr begrüsst, bevor der Superjumbo vor den Augen von Fachleuten, Medienvertretern und VIP Gästen am internationalen Terminal von Christchurch parkte.

Wiederaufnahme von Christchurch über Sydney

Der A380-Flug wird als EK 412 und EK 413 durchgeführt. Der Emirates-Flug EK 412 startet in Dubai um 10.15 Uhr und kommt in Sydney um 7.00 Uhr an. Der Flug wird dann um 0845 Uhr in Sydney starten und um 1355 Uhr in Christchurch ankommen. EK 413 verlässt Christchurch um 1820 Uhr und kommt um 1940 Uhr in Sydney an. Der letzte Flug von EK 413 nach Dubai startet um 21.45 Uhr und landet um 05.15 Uhr Ortszeit.

Die Kunden in Christchurch werden nicht nur das Flaggschiff der Airline genießen können, sondern auch das Debüt der begehrten Premium-Economy-Kabine und die neuesten Produkte in allen Reiseklassen erleben.

Emirates fliegt Neuseeland bereits seit 20 Jahren an, ein Zeichen für das kontinuierliche Engagement in diesem Markt. Während der Pandemie hat Emirates das Land weiterhin bedient, sowohl durch tägliche Flüge, die Neuseeland mit der ganzen Welt verbinden, als auch durch ihre SkyCargo-Dienste, die wichtige Güter in und aus dem Land bringen.

Das Flugerlebnis mit dem Emirates A380 ist bei Reisenden nach wie vor sehr begehrt. Kunden, die von und nach Christchurch reisen, können sich auf geräumige und komfortable Kabinen, charakteristische Produkte wie die Onboard Lounge, die First Class-Suiten, das Shower Spa und ein preisgekröntes Bordunterhaltungssystem mit mehr als 5.000 On-Demand-Kanälen freuen, die den Reisenden das beste Erlebnis am Himmel bieten. Derzeit fliegt die A380 von Emirates fast 40 Destinationen weltweit an, weitere Strecken werden in naher Zukunft angekündigt.