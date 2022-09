Am 26. September 2022 konnte Gulfstream den fünfhundertsten Gulfstream G650 Business Jet ausliefern, das Erfolgsmodell ist seit dem 7. September 2012 zugelassen.

Der fünfhundertste Gulfstream G650 wurde im Gulfstream Completion Center Appleton, Wisconsin an seinen neuen Kunden übergeben, bei dem Jubiläumsflugzeug handelt es sich um eine G650ER. Die G650 wird durch zwei Rolls Royce RB725 Triebwerke angetrieben und erreicht eine maximale Geschwindigkeit von Mach 0,925, was auf einer Reiseflughöhe von 51.000 Fuss (15.500 Metern) in etwa einer Geschwindigkeit von 980 km/h entspricht. Bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,85 kann die Gulfstream G650 eine Nonstop Reichweite von 7.000 Nautischen Meilen (12.964 km) überwinden.

"Mit unglaublichen 500 ausgelieferten Flugzeugen, anhaltender Nachfrage und einer Vielzahl von Auszeichnungen sind die G650 und G650ER unbestreitbar eine Ikone", sagte Mark Burns, Präsident von Gulfstream. "Die Auslieferung dieses Meilensteins ist ein starker Beweis für die großartige Arbeit unseres engagierten Gulfstream-Teams. Wie bei allen Flugzeugprogrammen investieren wir auch in die G650 und G650ER, um eine kontinuierliche Verbesserung der wachsenden Flotte für unsere Kunden zu gewährleisten."

Die Gulfstream G650ER wurde an der EBACE 2014 in Genf lanciert und kann gegenüber dem Basismodell mit einer Reichweitenverbesserung von 500 Nautischen Meilen aufwarten. Die G650ER kann bis zu 7.500 Nautische Meilen (13.890 km) weit fliegen. Diese Nonstop Distanz kann der G650ER mit einer hohen Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 überbrücken. Die höhere Reichweite wurde durch den Einbau zusätzlicher Tankkapazität von 4.000 Pfund (1.814 kg) in den Flügeln erreicht.