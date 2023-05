Gulfstream G800 an der EBACE

Der Ultralangstreckenjet Gulfstream G800 gibt damit sein Debüt in Europa, damit kann die European Business Aviation Convention Exhibition ihre Wichtigkeit als Leitmesse für die Business Jet Fliegerei in Europa weiter unterstreichen. Bei dem direkt aus Savannah eingeflogenen G800 Geschäftsreisejet handelt es sich um den ersten Prototyp. Das Flugzeug wurde für den Nonstop Flug vom Gulfstream Hauptwerk Savannah nach Genf mit einem Gemisch aus nachhaltigem Flugbenzin betankt.

"Indem wir das G800-Testflugzeug dieses Jahr zur EBACE2023 fliegen, demonstrieren wir die Reife dieses Programms", sagte Mark Burns, Präsident von Gulfstream. "Die G800 bietet eine überzeugende Kombination aus Aerodynamik für hohe Geschwindigkeiten und treibstoffeffizienten Triebwerken, welche die Emissionen senken und unseren Kunden Flugzeit sparen. Ausgestattet mit unseren neuesten technologischen Fortschritten und Innovationen, erweitert die G800 unser Flugzeugportfolio um die branchenweit größte Reichweite. Wir freuen uns, in Genf einen Gulfstream für jede Mission ausstellen zu können."

Das Geschäftsreiseflugzeug Gulfstream G800 steht seit dem 28. Juni 2022 in der Flugerprobung, diese soll mit zwei Flugzeugen rund sechs bis sieben Monate nach der Zertifizierung der Gulfstream G700 abgeschlossen werden. Die G800 profitiert von dem Flugtestprogramm mit der G700. Für die Zertifizierung der G700 stehen fünf Flugzeuge zur Verfügung, die Musterberechtigung für die G700 wird im Sommer 2023 erwartet. Die G800 soll dann laut Gulfstream anfangs 2024 die FAA Zulassung erhalten. Der Gulfstream G800 hat bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 eine geplante Reichweitenleistung von 8.000 Nautischen Meilen (14.816 Kilometer) sowie 7.000 Nautische Meilen (12.964 Kilometer) bei Mach 0,90. Angetrieben wird der neue Jet von zwei Rolls-Royce Pearl 700 Triebwerken.

Das Pearl 700 wurde im Rolls-Royce Werk Dahlewitz entwickelt. Das Triebwerk wurde in Dahlewitz und an den globalen Standorten in Bristol, Manitoba und Montreal in Kanada sowie auf dem Rolls-Royce-Außenteststand im John C. Stennis Space Centre der NASA im US-Bundesstaat Mississippi und auf dem Höhenprüfstand des Arnold Engineering Development Center in Tullahoma in Tennessee ausgiebig getestet und ist seit September 2022 zugelassen.