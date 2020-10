Spanien befindet sich seit längerem in Verhandlungen mit Airbus Defense and Space, dabei geht es um einen Ersatzkauf von zwanzig in die Jahre gekommenen spanischen F/A-18 Kampfjets, die auf den Kanaren stationiert sind. Diese Hornets sollen mit Eurofighter Typhoon ersetzt werden. Spanien ist einer der vier Partner beim Eurofighter Programm, so ist es nicht weiter verwunderlich, dass Spanien weitere Eurofighter Typhoon beschafft. Die Eurofighter Endfertigungslinie im spanischen Getafe ist seit diesem Jahr nur noch mit Grundüberholungsarbeiten an spanischen Jets beschäftigt. Falls Spanien die Verträge über zwanzig neue Eurofighter Typhoon unterzeichnen wird, werden die Typhoon Kampfjets aus dem Baustandard Tranche 3+ in Getafe gebaut. Die Eurofighter Typhoon aus der Tranche 3+ wären dann auch mit dem modernen AESA Radar ausgerüstet und würden im Zeitraum von 2025 bis 2030 die Hornets ersetzen.