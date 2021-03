United Aircraft Corporation (UAC) hat am 10. März 2021 bekanntgegeben, dass der erste modifizierte Tupolev Tu-160M Bomber ins Testzentrum nach Schukowski ausgeliefert wurde.

Die russischen Streitkräfte setzen momentan dreizehn überschallschnelle Tupolev Tu-160 (NATO-Bezeichnung Blackjack) Großbomber ein, dabei handelt es sich weltweit um das größte Kampfflugzeug. Der Atombomber kann bis zu Mach 1,9 schnell fliegen und hat eine Bombenzuladung von rund 35 Tonnen. Ohne Luftbetankung kann die Tu-160 bis zu 12.000 Kilometer weit fliegen. Diese Bomberflotte wird nun über die nächsten Jahre auf den modernisierten Tu-160M Standard gebracht. Neben den Modifikationsarbeiten an den bestehenden Bombern, will Russland im Werk Kasan auch zehn neue Tu-160M2 Bomber bauen, der erste soll noch in diesem Jahr fertiggestellt sein.