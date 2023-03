airBaltic präsentiert Februarzahlen

Bei airBaltic entwickeln sich die Passagierzahlen nach den Corona bedingten Tiefständen wieder positiv. Im Februar 2023 konnte die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Riga wieder 232.800 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, ein Jahr zuvor waren es coronabedingt 125.200 Passagiere. Im Februar 2023 stand das Angebot wieder bei 2.560 Flügen im Vorjahresfebruar waren es 1.920 Flüge.

Martin Gauss, Präsident und CEO von airBaltic meint zu den Zahlen: "In den ersten beiden Monaten des Jahres haben wir fast eine halbe Million Passagiere befördert. Das sind fast doppelt so viele wie im letzten Jahr, was auf ein starkes Wachstum von airBaltic hindeutet. Außerdem freuen wir uns darauf, im kommenden Sommer die größte Anzahl neuer Strecken in einer einzigen Saison anzubieten. Diese Erweiterung des Streckennetzes spiegelt sich bereits in der Nachfrage nach den Diensten der Fluggesellschaft wider, und wir sind zuversichtlich, dass die Zahl der beförderten Passagiere und der durchgeführten Flüge in den kommenden Monaten weiter steigen wird."

airBaltic fliegt von Riga, Tallinn, Vilnius und Tampere aus mehr als 70 Ziele an und bietet Verbindungen zu einer Vielzahl von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, Skandinavien, der GUS und dem Nahen Osten.