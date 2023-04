Mit AirBaltic von Hannover nach Riga

Am 17. April startete eine neue Direktverbindung ab dem Hannover Airport. Seit Mitte April können Passagiere mit airBaltic direkt von Hannover nach Riga fliegen.

airBaltic fliegt immer dienstags und samstags mit einem Airbus A220-300 mit 145 Sitzplätzen in die lettische Hauptstadt. Die Airline bietet ein umfassendes Streckennetz von 70 Destinationen. Für Reisende ergeben sich auch interessante Umsteigeverbindungen ins Baltikum und nach Finnland.

Die erste Maschine der airBaltic wurde heute mit einer Taufe der Flughafenfeuerwehr am HAJ begrüßt. Martin Altemöller (Bereichsleiter Aviation Management am Hannover Airport) nahm die Crew des Fluges BT 257 in Empfang.