Um 14.00 Uhr startete am Montag Eurowings den ersten Flieger mit sonnenhungrigen Urlauberinnen und Urlaubern von Paderborn/Lippstadt nach Palma de Mallorca.

Standesgemäß hieß der Airport die ankommenden und abreisenden Fluggäste mit einer Konfetti-Kanone sowie „Hasi Palau“ und „Alaaf“ willkommen. Auf der beliebten Balearen-Insel können die Urlauber viel Sonne und angenehme Temperaturen genießen.

Aufgrund der großen Nachfrage hatte Eurowings Ende Januar angekündigt, die Flüge nach Mallorca im Winterflugplan bis Ende April von 50 auf 75 Verbindungen aufzustocken. In den Monaten März und April können Sonnenhungrige aus den Regionen Ostwestfalen, Lippe und Südwestfalen somit ein deutlich erweitertes Streckennetz in Anspruch nehmen. Die Flüge können in allen Reisebüros und online gebucht werden.