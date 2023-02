Mehr Mallorca ab Paderborn Lippstadt

Ab Mitte Mai 2023 gibt es 14 Flüge pro Woche auf die beliebte Insel, die zu den am meisten frequentierten Destinationen am Airport gehört. Im Vergleich zum Vorjahr kommen somit zwei Flüge hinzu, die von den Urlauberinnen und Urlaubern in der Region häufig angefragt wurden. Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Flug am Freitag (Abflug: 17:25 Uhr) und am Sonntag (Abflug: 16:20 Uhr).

Unter Berücksichtigung der Flüge von TUI (3 pro Woche) und Ryanair (3 pro Woche) sowie des AIDA-Shuttles (1 pro Woche) erhöht sich das Angebot von Paderborn/Lippstadt nach Palma de Mallorca im Sommer 2023 dadurch auf 21 Flüge pro Woche.

„Wir freuen uns sehr über dieses klare Bekenntnis von Eurowings zu unserem Flughafen. Dazu haben die frühzeitigen Buchungen und die hohe Nachfrage aus der Region entscheidend beigetragen“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.