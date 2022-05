SunExpress geht mit erhöhter Kapazität in die Sommersaison 2022. Der Ferienspezialist reagiert damit auf die steigende Nachfrage, die durch die Lockerung der Reisebeschränkungen sowie von Covid-19-Maßnahmen bedingt ist.

SunExpress wird ihre Flotte um acht Flugzeuge erweitern, von denen sechs A320-Jets für den Sommer 2022 im damp lease von Avion Express geleast werden, während zwei weitere Boeing 737-800 als operatives leasing für eine Laufzeit von sechs bis sieben Jahren zur Flotte hinzustoßen. Berücksichtigt man die jüngsten neun Boeing-Auslieferungen an SunExpress, wurden in den letzten sechs Monaten 17 Flugzeuge eingeflottet.

„Wir sehen steigende Buchungszahlen und einen starken Nachfrage-Anstieg in unseren europäischen Kernmärkten. Die zusätzlichen Leasingkapazitäten werden unsere starke Marktposition in Europa unterstützen“, so SunExpress CEO Max Kownatzki. „Wir freuen uns auf einen starken Sommer 2022 mit der größten Streckennetzerweiterung in der Geschichte unseres Unternehmens. Mit unserer Flotte von 67 Flugzeugen werden wir unser Ziel, in diesem Jahr 10 Millionen Passagiere zu befördern, erreichen.“

SunExpress hatte kürzlich die Einführung von 25 neuen Strecken und 16.250 zusätzlichen Frequenzen für die Sommersaison angekündigt. Im Jahr 2022 wird die Fluggesellschaft Non-Stop-Flüge auf mehr als 175 Strecken von der Türkei zu 60 Zielen in 30 Ländern anbieten. SunExpress hat eine agile Flotten- und Streckennetz-struktur eingeführt, die es ermöglicht, schneller und flexibler auf die sich ändernde Marktnachfrage zu reagieren.

FliegerWeb News Sendung 18. Mai 2022

Lufthansa Group, Swiss und Austrian starten mit Verlust

Erster Cessna SkyCourier ausgeliefert