Emirates Getreu Dubais Motto „Nichts ist unmöglich“ fliegt Emirates im Rahmen seiner neuesten Werbekampagne mit seinem Airbus A380 in eigener Expo 2020 Dubai-Bemalung spektakulär rund um den Burj Khalifa. Bereits im August vergangenen Jahres wurde das erste Kampagnenvideo von Emirates mit einer Stuntfrau auf der Spitze des höchsten Gebäudes der Welt zum weltweiten Thema in der Presse und in den sozialen Medien.

Dieses Mal steht die mutige Stuntfrau wieder auf der Spitze des Burj Khalifa von Emaar und lädt auf grossen Schildern dazu ein, die grösste Show der Welt, die Expo 2020 Dubai, zu besuchen. Begleitet wird sie dieses Mal von ihrer „Freundin“, der ikonischen Emirates A380 in Expo-Bemalung, die im Hintergrund ihre Runde dreht. Das Kampagnenvideo zeigt beeindruckende Luftaufnahmen von Dubai und seiner Skyline sowie dem Al Wasl Dom, das Zentrum des Expo 2020 Dubai-Geländes. Das Making-of mit Bildern von hinter den Kulissen zeigt folgender Link.

„Zur Halbzeit der sechsmonatigen Laufzeit ist die Begeisterung für die Expo 2020 Dubai immer noch sehr gross. Unsere neueste Kampagne unterstreicht spektakulär die Expo-Botschaft und lädt die Menschen ein, die grösste Show der Welt zu erleben. Es gibt derzeit keinen anderen Platz auf der Welt, der so viele Attraktionen, so viel Unterhaltung, Musik und Sportangebote, spannende Länder- und Themenpavillions, eine pulsierende kulinarische Szene und vieles mehr an einem einzigen Ort bietet. Dubai und die Weltausstellung sind bereits Top-Attraktionen. Unser Ziel ist es, Reisenden weltweit noch mehr Gründe zu bieten, damit sie sich bei ihren bevorstehenden Winter- und Frühjahrsferien für Emirates und Dubai entscheiden“, sagt Sir Tim Clark, President Emirates Airline.

Das Video macht den Eindruck, dass es mühelos gedreht wurde. Doch das gesamte Projekt erforderte genaueste Planung und Ausführung, in die alle Stakeholder des Luftfahrtsystems von Dubai eingebunden wurden. Der Fokus lag vor allem auf der Sicherheit beim Flugmanöver in niedriger Flughöhe. Teil der sorgfältigen Flug-Choreografie war ein Tiefflug eines Airbus A380 in einer Höhe von nur 830 Metern, der genauen Höhe des Burj Khalifa von Emaar. Die Maschine flog zudem mit einer niedrigen Geschwindigkeit von rund 270 km/h. Die durchschnittliche Fluggeschwindigkeit einer A380 beträgt rund 890 km/h. Die niedrige Geschwindigkeit sicherte, dass das Flugzeug problemlos und kontinuierlich in einem engen Radius um den Burj Khalifa kreisen konnte. Insgesamt drehte die Emirates A380 elf Runden für die passenden Aufnahmen. Das Flugzeug war über eine halbe Meile entfernt von der Stuntfrau. Die Filmaufnahmen und die Tiefflüge fanden am 13. und 14. Oktober 2021 statt, ausserhalb der Hauptverkehrszeiten am Dubai International Airport.

Während der Planung arbeiteten die Piloten und das Team von Emirates Flight Operation, die Fluglotsen, die Hubschrauberpiloten, die Drohnenpiloten, die Filmteams, das Marketingteam von Emirates, das Team von Emaar, die lokalen Behörden sowie die Zivilluftfahrtbehörden von Dubai und der Vereinigten Arabischen Emirate eng zusammen. Für die erforderlichen Genehmigungen besprachen und prüften sie jedes Detail, den Aufbau der Flugpläne, die Sicherheitsrisiken, die Einbindung in den Luftverkehr, die überflogenen Gebiete und auch mögliche Wetterbedingungen. Die Piloten unternahmen zahlreiche Trainingsflüge im A380-Flugsimulator, um so sicherzustellen, dass jeder visuelle Referenzpunkt bekannt und getestet war sowie jedes Manöver vor dem eigentlichen Flug geprüft wurde. Die Simulation diente zur Gewährleistung der Sicherheit aller Beteiligten sowie zur Kommunikation zwischen allen Beteiligten während der Rundflüge und der Filmaufnahmen. Darüber hinaus arbeitete das Team eng mit der Flugsicherung von Dubai zusammen, so dass alle Aktivitäten durch eine temporäre Sperrung des Luftraums durch geschützt waren.

Die neue globale Multi-Channel-Kampagne wird in zwölf Sprachen und in 19 Ländern im Fernsehen und im Kino ausgestrahlt sowie auf digitalen Plattformen und in sozialen Medien ausgespielt. Die Werbemassnahme ist Teil eines Engagements von Emirates in Höhe von mehr als 20 Millionen US-Dollar, um die Aufmerksamkeit und die Besucherzahlen für Dubai und für die Expo 2020 Dubai zu steigern.

Seit der Wiedereröffnung von Dubai für Geschäfts- und Ferienreisen hat Emirates in 25 Ländern rund 15 grosse globale und regionale Kampagnen durchgeführt. Startschuss war die Kampagne „Dubai ist offen“. Sie entstand zusammen mit Superstar Chris Hemsworth, um die zahlreichen Möglichkeiten für Besucher auf der Expo 2020 Dubai bereits im Vorfeld zu kommunizieren. Die beiden Kampagnenvideos rund um die Flugbegleiterin auf dem Burj Khalifa sollen Reisende für Dubai auf der Flucht vor der Kälte begeistern. Emirates bewirbt die Expo 2020 Dubai zudem auch weltweit im Rahmen einiger taktischer Kampagnen, dazu gehören unter anderem die kostenfreien Expo-Tageskarten für jedes Flugticket, die Gutschrift von Skywards-Meilen für den einen Aufenthalt in Dubai während Expo, Frühbucherermässigungen sowie spezielle Angebote für Familien und KMUs. Die Expo 2020 Dubai bringt während ihrer Laufzeit bis zum 31. März buchstäblich die Welt zusammen und begeistert Besucher unter anderem mit spektakulären Events, Innovationen, Kultur, Kunst, Musik, Gastronomie, Sport und mehr als 190 Länderpavillions.

