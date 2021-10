In den Herbstferien Nordrhein-Westfalens 2021 verzeichnete der Flughafen Paderborn/Lippstadt fast 20.000 Fluggäste.

Dabei nahm der touristische Bereich mit 17.200 Passagieren, die sich auf 58 Abflüge verteilt haben, erwartungsgemäß den größten Teil ein. Auch der Linienverkehr entwickelte sich weiter positiv: In den Herbstferien kamen 2.640 Fluggäste, verteilt auf 30 Abflüge, hinzu. Somit erreichte der Flughafen Paderborn/Lippstadt allein in den vergangenen 14 Tagen eine Passagierzahl von rund 20.000.

Der eingeschlagene Weg, neben einer weiteren Intensivierung der ohnehin vergleichsweise starken Allgemeinen Luftfahrt auch die Bereiche Tourismus und Linienverkehr zu revitalisieren, erweist sich für den Airport als der richtige Kurs. „Wir haben in den vergangenen Monaten viele Schritte nach vorn gemacht. Die erfreulichen Fluggast-Zahlen in den Herbstferien geben uns weiteren Rückenwind. Auch wenn wir die Bedeutung unseres Flughafens nicht nur an Passagierzahlen festmachen, sind wir damit unserem Ziel nähergekommen, im Jahr 2021 mehr als 100.000 Fluggäste zu erreichen“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.