Die FAA hat nach einem Triebwerkausfall an einer Boeing 777 von United Airlines bei einigen Pratt & Whitney PW4000 Triebwerken technische Inspektionen angeordnet.

Nach ersten Untersuchungen an dem Boeing 777-200 Pratt & Whitney PW4077 Triebwerk von United Airlines Flug 328 hat die US-amerikanische Luftfahrtbehörde (FAA) über eine Lufttüchtigkeitsanweisung Inspektionen einiger Pratt & Whitney PW4000 Triebwerke angeordnet. Die Bläserschaufeln der ersten Kompressorstufe (LP Fan) müssen dabei auf allfällige Schwachstellen untersucht werden. Bei dem United Airlines Flug 328 von Denver nach Honolulu hat sich am Samstagmittag kurz nach dem Start eine Bläserschaufel abgeschert und dabei zu einem schweren Triebwerkausfall geführt.

Lufttüchtigkeitsanweisung: AD #: 2021-05-51

Die Inspektion der Bläserschaufeln muss auf folgenden Triebwerken unternommen werden:

Pratt & Whitney Division (PW) PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090 und PW4090-3 model turbofan engines, with a 1st-stage lowpressure compressor (LPC) blade, with part number 52A241, 55A801, 55A801-001, 55A901, 55A901-001, 56A201, 56A201-001, or 56A221, installed.

Die Boeing 777-200 mit diesem Antrieb dürfen erst wieder fliegen, wenn die Inspektionen erfolgreich abgeschlossen sind.

Die FAA muss bei diesen Triebwerken wahrscheinlich weitere, verkürzte Inspektionsinterwalle festlegen.