Kurz nach dem Start in Denver ist am Samstag bei einer Boeing 777 von United Airlines ein Triebwerk ausgefallen, die Piloten konnten den zweimotorigen Riesen erfolgreich notlanden.

Die Passagiere von United Flug 328 von Denver nach Honolulu haben am Samstagmittag, den 20. Februar 2021, einen Schreckmoment erlebt. Rund vier Minuten nach dem Start auf der Piste 25 des Denver International Airport ist das rechte Treibwerk der Boeing 777-200 ausgefallen. Der Zwischenfall ereignete sich um 13:08 Uhr Lokalzeit. Bei dem Triebwerkausfall verselbstständigte sich die komplette Triebwerkverschalung, auch die Verkleidung des mächtigen Bläsers des Pratt & Whitney Triebwerk PW4077 ist davongeflogen. Die Bläserverschalung ist in einem Garten eines Vorstadthauses gelandet, viele Teile der Triebwerkumhüllung fielen auf einen Sportplatz. Die Piloten konnten die Boeing 777 nach diesem schweren Triebwerkausfall um 13:28 Uhr auf der Piste 26 sicher landen. Alle 231 Passagier und 10 Besatzungsmitglieder blieben bei dem Zwischenfall unverletzt. Auch am Boden kam glücklicherweise niemand zu Schaden. Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB hat eine Untersuchung eingeleitet.

YouTube Aufnahme Pratt & Whitney Triebwerk PW4077 Ausfall United Airlines UA 328