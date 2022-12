Mit AirAsia X von Bangkok nach Melbourne

Thai AirAsia X landete am 1. Dezember 2022 kurz nach 14.00 Uhr Ortszeit zum ersten Mal in Melbourne und bietet neu Direktflüge von Bangkok in die australische Metropole an. Die Linie wird dreimal in der Woche jeweils am Mittwoch, Donnerstag und am Sonntag bedient. Falls sich die Nachfrage gut entwickelt, wird der Flugplan laut Air Asia X weiter ausgebaut.