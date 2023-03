Jubiläumsflugzeug für Turkish Airlines

Zur Feier der Inbetriebnahme ihres 400. Flugzeugs organisierte Turkish Airlines einen besonderen Flug für Familien, die aus den von der Erdbebenkatastrophe betroffenen Städten Ad?yaman, Hatay (Reyhanl?, Antakya), Gaziantep, Kahramanmara?, Malatya, ?anl?urfa und Osmaniye evakuiert worden waren und im Sancaktepe KYK-Gästehaus in Istanbul untergebracht wurden. Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Ahmet Bolat, der Geschäftsführer Bilal Ek?i, weitere leitende Mitarbeiter und der stellvertretende Gouverneur von Istanbul, Niyazi Erten, nahmen an dem Flug teil.

Für das leibliche Wohl der kleinen Passagiere sorgte Turkish Airlines auf besondere Weise: Mit extra für sie kreierten Spezialmenüs wie saftigen Hamburgern, knusprigen Pizzen, herzhaften Dönerkebabs und köstlichen Käse-Sandwiches wurde ihre Reise auch zu einem kulinarischen Erlebnis. Die Speisen wurden von den hochrangigen Führungskräften der Fluggesellschaft persönlich serviert. Als besonderes Andenken an ihren Flug erhielten die Gäste kleine Geschenke.

Der Name des 400. Flugzeugs „Tek Yürek“ wurde über eine Umfrage auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens sowie unter dem eigenen Personal bestimmt.

Der A350-900 mit der Registrierung TC-LGH verfügt über 329 Sitze, 32 in der Business und 297 in der Economy Class. Die Bemalung erfolgte in den Einrichtungen der Turkish Airlines Technic am Flughafen Atatürk.

