Turkish Airlines setzt auf SAF Treibstoff

Ein Airbus A321 der Fluggesellschaft Turkish Airlines aus Istanbul mit Sustainable Aviation Fuel im Tank ist am 22. März kurz nach 13 Uhr am Flughafen Stuttgart gelandet.

Sustainable Aviation Fuel (SAF) wird aus nichtfossilen Rohstoffen nachhaltig hergestellt und verursacht deutlich weniger Emissionen beim Fliegen.

„Eines unserer Hauptziele ist umweltfreundlicheres und klimabewussteres Fliegen. Das zeigt sich in mehreren Projekten, die Turkish Airlines aufgesetzt hat, um den weltweiten CO2-Fußabdruck stetig zu verringern“, sagt Turkish Airlines General Manager Stuttgart Bilal Arpaci. Turkish Airlines ist die drittgrößte Fluggesellschaft am Stuttgart Airport. Sie steuert aktuell neun Ziele ab Stuttgart direkt an, darunter das weltweite Drehkreuz Istanbul.

Derzeit wird SAF in der Luftfahrt herkömmlichem Kerosin beigemischt. Die EU möchte mit ihrem Gesetzespaket Fit for 55 erreichen, dass ab 2025 schrittweise ein immer größerer Anteil des Flugkraftstoffs bei allen Abflügen von EU-Flughäfen aus SAF bestehen muss.