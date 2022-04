Im vergangenen Jahr konnten in der General Aviation 2.630 Flugzeuge (Vorjahr 2.408) ausgeliefert werden, verglichen mit dem Corona Jahr 2020 entspricht dies einer Zunahme von 9,2 Prozent. Die Flugzeugproduzenten in der General Aviation konnten im Jahr 2021 insgesamt 1.393 Kolbenmotorflugzeuge (Vorjahr 1.321) ausliefern, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 5,5 Prozent. Bei den Turbopropeller Maschinen war der Ausstoß mit 527 Flugzeugen (Vorjahr 443) um 19,0 Prozent höher ausgefallen als ein Jahr zuvor. Die Business Jets verzeichneten ein Plus von 10,2 Prozent, hier konnten 710 Maschinen (Vorjahr 644) ausgeliefert werden.

Die Umsätze haben sich wie der Absatz von Flugzeugen ebenfalls positiv entwickelt, diese sind von 20,0 Milliarden US-Dollar auf 21,6 Milliarden US-Dollar um 7,6 Prozent gestiegen. Mit diesen Zahlen kann die Vereinigung zufrieden sein, die Preise scheinen unter der zwei Jahre dauernden Corona Krise nicht groß gelitten zu haben.