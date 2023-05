Frankfurt präsentiert Aprilzahlen

Vom Verkehrsaufkommen im April 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 20,0 Prozent entfernt. Das Cargo-Aufkommen blieb aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung im Berichtsmonat rückläufig. Es lag mit 154.926 Tonnen um 8,5 Prozent unter dem Vergleichsmonat 2022. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 9,8 Prozent auf 35.503 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte wuchs um 9,4 Prozent auf rund 2,2 Millionen Tonnen (jeweils gegenüber April 2022).

Auch der Verkehr im internationalen Portfolio der Fraport AG stieg weiter. Der Flughafen Ljubljana in Slowenien zählte im Berichtsmonat 95.105 Fluggäste (plus 36,8 Prozent). Das Aufkommen an den brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre stieg auf 962.787 Passagiere (plus 7,1 Prozent). Der Flughafen im peruanischen Lima verzeichnete im April rund 1,6 Millionen Fluggäste (plus 13,2 Prozent). An den 14 griechischen Regionalflughäfen stiegen die Passagierzahlen auf 1,6 Millionen Fluggäste (plus 17,9 Prozent). Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien nahmen um 57,5 Prozent auf 151.109 Reisende zu. Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte auf 2,1 Millionen Fluggäste zu (plus 38,1 Prozent). Im April lagen sowohl die griechischen Flughäfen als auch die Twin Star-Airports über dem Vorkrisenniveau von 2019.

