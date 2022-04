Der Standort Frankfurt profitierte im Berichtsmonat von einer gestiegenen Nachfrage insbesondere nach europäischen und außereuropäischen Urlaubsdestinationen. Verglichen mit März 2019 erreichte das Fluggastaufkommen gut die Hälfte des damaligen Niveaus (minus 47,4 Prozent).1 Kumuliert über die ersten drei Monate des Jahres lag das Passagieraufkommen bei rund 7,3 Millionen Fluggästen, ein Zuwachs von 192,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 sowie ein Rückgang von 50,8 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2019.

Das Cargo-Aufkommen ging im März um 13,1 Prozent auf 181.214 Tonnen zurück (minus 10,5 Prozent verglichen mit März 2019). Der Rückgang basiert unter anderem auf den anhaltenden Lockdowns in China aufgrund der Corona-Pandemie sowie verringerten Luftraumkapazitäten wegen der infolge des Ukraine-Kriegs verhängten Luftraumsperrungen. Die Zahl der Flugbewegungen hingegen stieg um 97,0 Prozent auf 26.941 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte verzeichnete ein Plus von 56,4 Prozent auf rund 1,8 Millionen Tonnen (jeweils gegenüber März 2021).

Auch im internationalen Portfolio setzte sich die positive Entwicklung weitgehend fort. Der Großteil der Konzern-Flughäfen erzielte deutliche Zuwächse beim Passagieraufkommen von teils über hundert Prozent im Vergleich zum stark reduzierten Flugverkehr im März 2021.

Der Flughafen Ljubljana in Slowenien zählte im Berichtsmonat 50.928 Fluggäste. Das Aufkommen an den brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre stieg auf 951.474 Passagiere. Der Flughafen im peruanischen Lima verzeichnete im März rund 1,4 Millionen Fluggäste. An den 14 griechischen Regionalflughäfen stieg das Passagieraufkommen auf 550.155 Fluggäste. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien notierten ein Plus auf 54.999 Passagiere. Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte auf 832.512 Fluggäste zu.