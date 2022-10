Flughafen Berlin erwartet Herbstferienwelle

In der Reisezeit zu den Herbstferien in Berlin und Brandenburg vom 21. Oktober bis zum 6. November werden am Flughafen BER mehr als 1,1 Millionen Fluggäste erwartet.

Das sind rund 200.000 Fluggäste mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das tägliche Passagieraufkommen wird sich in der Ferienzeit zwischen 60.000 und 80.000 Passagieren bewegen. Der verkehrsreichste Herbsttag wird voraussichtlich Freitag, der 21. Oktober sein. 2020 flogen 335.000 Menschen aus der Hauptstadtregion in die Herbstferien, 2019 konnten 1,8 Millionen Passagiere gezählt werden.

In den Ferien steuern vom Flughafen der Hauptstadtregion 63 Fluggesellschaften 128 Ziele in 50 Ländern an. Besonders beliebt sind Städtereisen zu den europäischen Metropolen und auch im Herbst ist weiterhin das Mittelmeer das beliebteste Urlaubsziel. Auf Platz eins der Destinationen liegt Antalya. Insgesamt sind im Ferienzeitraum mehr als 7.500 Starts und Landungen geplant. Im täglichen Mittel werden rund 450 Flugzeuge den BER nutzen.

Die Flughafengesellschaft empfiehlt allen Passagieren, sich zweieinhalb Stunden vor Abflug im jeweiligen Terminal einzufinden und unmittelbar nach dem Check-in zur Sicherheitskontrolle zu gehen.

Für Fluggäste von easyJet gibt es die Möglichkeit, den Vorabend Bag-Drop zu nutzen und nach dem Online-Check-in ihr Gepäck für Flüge am nächsten Morgen aufzugeben. Lufthansa und Eurowings bieten jeweils einen vollständigen Vorabend-Check-in an.

Viele Airlines ermöglichen zudem einen Self-Service-Check-in oder Self-Service Bag-Drop, womit Zeit gespart werden kann. Dafür stehen den Passagieren am BER 99 Automaten im Terminal 1 und weitere 19 im Terminal 2 zur Verfügung.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Wir freuen uns auf mehr als eine Million Fluggäste in den Herbstferien. Das Reiseangebot am BER ist in diesem Jahr gegenüber 2021 gewachsen. Im Vergleich zu den Herbstferien im vergangenen Jahr erwarten wir 200.000 Fluggäste mehr, denen wir 128 Ziele in 50 Ländern anbieten können.“

Thomas Hoff Andersson, Geschäftsführer Operations der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Das Team der Flughafengesellschaft und alle Partner am BER bereiten sich wieder intensiv auf die anstehende Reisesaison vor. Unser zusätzliches Serviceteam wird die Fluggäste auch in den Herbstferien im Terminal unterstützen. Die Fluggäste bitten wir, unsere Reisehinweise zu beachten. Darin finden sich unter anderem Tipps zu den zeitsparenden Angeboten des Self-Service Check-ins und der Reservierung für den Zugang zur Sicherheitskontrolle mit BER Runway. Die Slotbuchung an den Sicherheitskontrollen haben seit dem 25. August bereits mehr als 100.000 Reisende genutzt.“

