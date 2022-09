Im August 2022 konnte Aeromexico 2,030 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 32,3 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Die Nachfrage erreichte im August 3,688 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einem Plus von 41,6 Prozent. Das Angebot lag im August bei 4,411 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresaugust stand das Angebot noch bei 3,354 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 83,6 Prozent, im August 2021 lag sie bei 78,3 Prozent. In den ersten acht Monaten des laufenden Berichtsjahres frequentierten 13,780 Millionen Fluggäste die Maschinen von Aeromexico, das entspricht einem Plus von 33,4 Prozent.