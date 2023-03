Aeromexico hat sich von Corona erholt

Im Februar 2023 konnte Aeromexico 1,755 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 42,4 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Die Nachfrage erreichte im Februar 2,979 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einem Plus von 37,3 Prozent. Das Angebot lag im Februar bei 3,790 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresfebruar stand das Angebot noch bei 2,924 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 78,6 Prozent, im Februar 2022 lag sie bei mit 74,7 Prozent.

Das Jahr 2022 bei Aeromexico

In dem Berichtsjahr 2022 frequentierten 21,724 Millionen Fluggäste die Maschinen von Aeromexico, das entspricht einem Plus von 31,2 Prozent. Vor der Krise im Jahr 2019 konnte Aeromexico noch 20,689 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, mit den Passagierzahlen im Jahr 2022 liegt Aeromexico wieder über dem Vorkrisenniveau.