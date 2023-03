Weitere Cessna Skyhawk für Epic

Als Cessna Pilot Center bildet die Epic Flight Academy seit 1999 Piloten aus. Tausende von Studenten aus über 80 Ländern haben ihre Pilotenausbildung bei Epic absolviert. Die Flugschule mit Sitz am New Smyrna Beach Municipal Airport in Florida hat an der diesjährigen Sun n’ Fun Aerospace Expo 15 weitere Cessna 172 Skyhawk gekauft. Bei der Cessna 172 handelt es sich um das Meistgebaute Flugzeug, mehr als 45.000 Maschinen dieses viersitzigen Schul- und Reiseflugzeuge wurden bereits gebaut.