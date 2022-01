Die Rettungseinsätze bei Air Glacier liegen immer noch tiefer als vor den Corona Pandemiejahren, in denen in der Regel 2.500 Einsätze verzeichnet wurden. Wie jedes Jahr war die Basis in Sion mit 1.531 Rettungseinsätzen am aktivsten, was 70% aller von Air-Glaciers durchgeführten Einsätze ausmacht.

Trotz der derzeit unsicheren Lage sind die Teams von Air-Glacier rund um die Uhr einsatzbereit und gewährleisten so die Betreuung von verunfallten, kranken Personen oder Ereignissen, die einen Notfalleinsatz benötigen. Air-Glacier möchte diese Gelegenheit auch dazu nutzen, um allen Inhabern ihrer Rettungskarte für die wertvolle Unterstützung zu danken.

Während den Festtagen wurden 317 Einsätze geflogen

Wie jedes Jahr waren die Festtage die Zeit mit den meisten Rettungen. Air-Glaciers flog zwischen Samstag, 18. Dezember 2021 und Sonntag, 9. Januar 2022 317 Rettungseinsätze von seinen Basen in Sion, Collombey, Saanen und Lauterbrunnen aus. Das ist eine Steigerung von mehr als 50 % gegenüber dem Vorjahr, als zwischen dem 19. Dezember 2020 und dem 10. Januar 2021 204 Rettungsmissionen verzeichnet wurden. Diese Zahl liegt immer noch tiefer als in einem normalen Jahr ohne die COVID-Pandemie.

Die Feiertage begannen mit 42 Einsätzen unserer Besatzungen am ersten Wochenende (18.-19. Dezember 2021), bevor es in den darauffolgenden Tagen mit dem eher trüben Wettertrend ruhiger wurde. Die Rückkehr der Sonne und der Bevölkerung zu Aktivitäten im Freien machten sich schnell bemerkbar, mit 32 registrierten Rettungen am arbeitsreichsten Tag der Feiertage, Freitag, den 31. Dezember 2021.

Redaktion/Air Glacier