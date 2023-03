Ultraleichtflugzeuge an der AERO

Ultraleicht- und LSA-Flugzeuge sind ohne Zweifel das innovativste Segment der Allgemeinen Luftfahrt. Die Hersteller bieten eine große Bandbreite an Fluggeräten: Von klassischen Flächenflugzeugen mit gutmütigen Flugeigenschaften für den Einsatz als Schulflugzeug über Fighter-ähnliche Flugzeuge mit Tandem-Sitzanordnung und Tragschrauber bis hin zu UL-Hubschraubern. Die UL-Branche ist in einem steten Wandel und schafft es immer wieder, mit technischen Innovationen zu begeistern, die noch vor wenigen Jahren undenkbar schienen. Die Leitmesse AERO (19. – 22. April 2023) ist die ideale Bühne für die Hersteller, um ihre Neuheiten und Innovationen mit einem fachkundigen Publikum zu teilen.

Sicherheit hat auch bei UL-Herstellern höchste Priorität. Ultraleichtflugzeuge sind trotz ihrer geringen Masse in der Regel mit Gesamtrettungssystemen ausgerüstet, die im Notfall das Flugzeug an einem Fallschirm sicher zu Boden bringen. Derzeit arbeiten die Hersteller an zusätzlichen Sicherheitselementen für ULs wie beispielsweise Autopiloten.

Tobias Bretzel, AERO-Projektleiter bei fairnamic, erklärt: „Ultraleichtflugzeuge waren von Beginn an ein sehr wichtiger Bestandteil der AERO. Daran hat sich nichts geändert. Kein anderes Branchensegment weist eine so hohe Innovationsfolge und eine solche Dynamik auf. Die Flugleistungen moderner Ultraleichtflugzeuge brauchen sich hinter denen von vergleichbaren Motorflugzeugen nicht zu verstecken. Gemeinsam mit dem internationalen Fachpublikum freuen wir uns auf die Neuheiten und Fortschritte in den Entwicklungen, die die Hersteller in Friedrichshafen präsentieren werden.“

Der Hersteller Elektra Solar aus Landsberg am Lech wird auf der AERO 2023 seinen Elektra-Trainer präsentieren, das erste zweisitzige vollelektrische Side-by-side Schul- und Schleppflugzeug. Es wurde am 19. Januar dieses Jahres vom DULV (Deutscher Ultraleichtflugverband) zugelassen. Mit seinen 2,5 Stunden Flugzeit (plus gesetzlicher Reserveflugzeit von mindestens 30 Minuten) hat der Elektra-Trainer bereits während der Flugerprobung seine herausragenden Fähigkeiten und seine Alltagstauglichkeit unter Beweis gestellt.

Der belgische UL-Hersteller JMB Aircraft hatte bereits auf der AERO 2022 mit seiner in Zusammenarbeit mit der Firma Turbo Tech selbst entwickelten Propellerturbine (Turboprop-Triebwerk) für ULs für Aufsehen gesorgt. Das Unternehmen hat das Triebwerk weiterentwickelt und mit höherer Leistung versehen und wird es auf der AERO 2023 erstmalig der Öffentlichkeit vorstellen.

Weitere Ultraleichtflugzeug-Hersteller, die in Friedrichshafen ausstellen, sind unter anderem Aeropilot, Aerospool, AutoGyro, Blackshape, BRM AERO, Breezer Aircraft, Comco Ikarus, Elektra Solar, Flight Design general aviation und TL-Ultralight, um nur einige zu nennen. Dass die Ultraleicht-Branche ein Schwergewicht innerhalb der Allgemeinen Luftfahrt darstellt, beweist nicht zuletzt die Tatsache, dass sie vier Hallen der AERO belegt.

Die AERO 2023 findet vom 19. – 22. April 2023 auf dem Messegelände der Messe Friedrichshafen statt. Die AERO ist die internationale Leitmesse für die Allgemeine Luftfahrt, die Business Aviation und den Luftsport. Präsent sind Fluggeräte von der zivilen Drohne über Segelflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge und Gyrocopter, Helikopter, Reise- und Trainingsflugzeuge mit Kolbenmotor oder Propellerturbine bis hin zu Businessjets. Neue Antriebssysteme, Elektroflug, modernste Avionik, Dienstleistungen und Zubehör für Piloten sind weitere Schwerpunkte. Diese Themenbereiche spiegeln sich auch in den AERO Conferences wider und machen Europas größte Veranstaltung der Allgemeinen Luftfahrt dadurch auch zu einer wichtigen Plattform für Wissensaustausch und Weiterbildung.

Mit der Gründung der fairnamic GmbH besiegeln die Messegesellschaften Frankfurt und Friedrichshafen eine Partnerschaft mit Schwerpunkt innovativer Mobilität. Durch gebündelte Kompetenz sowie Marktkenntnis, globaler Aufstellung, Markenstärke und Schnelligkeit wird die Marktposition in den Zukunftsmärkten General Aviation, Micromobility, E-Bike und Fahrrad gestärkt. Die Marken AERO und EUROBIKE sowie ihre Satelliten bilden dabei den Schwerpunkt des Joint Ventures. Ziel ist der Ausbau und die Weiterentwicklung der beiden Leitmessen.

