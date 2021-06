Die ersten beiden, eigens von den Travelcoup-Experten kuratierten und vollständig geführten Erlebniswochenenden drehen sich rund um das Thema Kulinarik.

„Unsere Kunden vertrauen unserer Expertise und haben zuletzt verstärkt den Wunsch nach von uns organisierten Erlebnissen geäussert, die über die reine Pauschalreise aus Privatjetflug und Unterkunft hinausgehen“, so Niclas Seitz, CEO von Travelcoup Deluxe. „Diesem Wunsch entsprechen wir selbstverständlich und haben daher unsere ersten beiden Jet&Experience-Komplettpakete aufgelegt. Während diese hauptsächlich auf Geniesser abzielen, planen wir schon weitere Erlebniswochenenden in Form eines exklusiven Golftrips oder etwa einer Katamaran-Tour vor der Küste Mallorcas – unsere sportaffinen Kunden können gespannt sein!“

Beim Gourmet-Wochenende im spanischen San Sebastián und Rioja kommen nicht nur Kenner der baskischen Küche auf ihre Kosten. Der Kurztrip voller kulinarischer Highlights in Form von edlen Weinen und Sterne-Restaurants ist für jeden Genussliebhaber ein Erlebnis. Speziell zusammengestellt für Weinliebhaber ist das zweite, von Travelcoup Deluxe eingeführte Jet&Experience-Angebot: Hier erkunden die Teilnehmer in Frankreich rund um Bordeaux und Saint Emilion drei Tage lang die prestigeträchtigen Weingüter Saint Emilion, Graves und Sauternes und werden in den erlesensten Restaurants der Region verköstigt.

Bei den Jet&Experience-Angeboten von Travelcoup Deluxe sind Flüge im Privatjet ab Zürich, zwei Übernachtungen in exklusiven Hotels sowie alle Mahlzeiten und Getränke inklusive. Das Wochenende in San Sebastián und Rioja kostet 5.499 CHF pro Person, der Gourmettrip nach Bordeaux und Saint Emilion ist für 5.799 CHF pro Person buchbar. Reisezeitraum und vollständiges Programm der Erlebniswochenenden auf travelcoupdeluxe.com/experiences.

Travelcoup Deluxe ist sich seiner Umweltverantwortung bewusst und verpflichtet sich zur Verminderung des CO2-Ausstosses: Das Unternehmen kompensiert bei jeder Buchung automatisch und in vollem Umfang die mit der Reise verbundenen Treibhausgas-Emissionen. Darüber hinaus stehen in jeder Destination Transfers mit Elektroautos und mindestens ein Premium-Hotel im Portfolio, das besonderes Augenmerkt auf Ökologie und Nachhaltigkeit legt, zur Verfügung.