Seit der Gründung 1989 hat der slowenische Hersteller von Seglern und Leichtflugzeugen über 2500 Flugzeuge ausgeliefert und inzwischen auch eine Tochtergesellschaft in Italien gegründet. Die Forschung und Entwicklung im Bereich elektrischer Antriebe für Leichtflugzeuge geht bei Pipistrel mehr als 20 Jahre zurück. 2020 konnte mit der EASA-Zertifizierung der Velis Electro ein Meilenstein erreicht werden – das Flugzeug war das weltweit erste und bis heute immer noch einzige Flugzeug mit rein elektrischem Antrieb und voller EASA-Zertifizierung.

Vor allem das Pipistrel-Know-how bei Elektroantrieben hat dem US-Branchengiganten Textron Appetit gemacht: In einer gemeinsamen Erklärung der beiden Firmen sagte Textron-CEO Scott Donnelly, das Textron mit Pipistrel in eine einmalige, starke Position komme, um Technologien für eine nachhaltige Luftfahrt und eine Palette von neuen Flugzeugen zu entwickeln. Der US-Flugzeugbauer will unter dem Namen Textron eAviation ein neues Geschäftssegment aufbauen, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger Flugzeugtechnologien fokussiert. So soll eine Familie von Flugzeugen für die Bereiche Urban Air Mobility, General Aviation, Cargo und Special Missions entstehen, die auf neue Technologien setze, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Pipistrel auf der anderen Seite werde Zugang zu mehr Ressourcen und einem globalen Verkaufs- und Supportnetzwerk erhalten, heisst es in der gemeinsamen Mitteilung weiter. Die Marke Pipistrel soll erhalten bleiben und der Pipistrel Gründer und CEO Ivo Boscarol werde einen Minderheitsanteil an Pipistrel behalten und dem Unternehmen als Berater für zwei Jahre weiter zur Verfügung stehen. Die Übernahme von Pipistrel durch Textron soll bereits im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

skyNews